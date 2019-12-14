Мишин сожалеет, что Коляда пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем
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- РИА Новости
«Очень грустно, что таких спортсменов преследуют проблемы со здоровьем. Его неучастие в чемпионате России — это очень плохо», — приводит слова Мишина ТАСС.
24-летний Коляда шесть раз выступал на чемпионатах России, дважды завоевав золото и дважды серебро.
Первенство России по фигурному катанию 2020 года пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.
Ранее стало известно, что Ксения Столбова и Андрей Новосёлов не выступят на чемпионате России.