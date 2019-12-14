Мишин сожалеет, что Коляда пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал информацию о том, что Михаил Коляда не выступит на чемпионате России из-за проблем со здоровьем.

«Очень грустно, что таких спортсменов преследуют проблемы со здоровьем. Его неучастие в чемпионате России — это очень плохо», — приводит слова Мишина ТАСС.

24-летний Коляда шесть раз выступал на чемпионатах России, дважды завоевав золото и дважды серебро.

Первенство России по фигурному катанию 2020 года пройдёт в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Ранее стало известно, что Ксения Столбова и Андрей Новосёлов не выступят на чемпионате России.