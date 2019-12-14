Тарасова: Медведева и Туктамышева, видимо, не могут жить без фигурного катания, а у Загитовой другая судьба
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- РИА Новости
«Я, конечно, понимаю её поступок. Она ребёнок, она не научилась врать. Она объяснила, почему прервала карьеру. Она ведь чемпионка мира, она олимпийская чемпионка — ей этого вполне достаточно, это очень тяжёлый труд. Другим людям этого недостаточно. У кого-то что-то не сложилось. Вот, допустим, Женя Медведева или Лиза Туктамышева — видимо, они не могут жить без этого, это их судьба. А у Загитовой другая судьба», — приводит слова Тарасовой РБК.
13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.
Ранее Тарасова выразила уверенность, что Загитова уже не возобновит карьеру.