Тарасова: Медведева и Туктамышева, видимо, не могут жить без фигурного катания, а у Загитовой другая судьба

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
Тарасова: Медведева и Туктамышева, видимо, не могут жить без фигурного катания, а у Загитовой другая судьба
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я, конечно, понимаю её поступок. Она ребёнок, она не научилась врать. Она объяснила, почему прервала карьеру. Она ведь чемпионка мира, она олимпийская чемпионка — ей этого вполне достаточно, это очень тяжёлый труд. Другим людям этого недостаточно. У кого-то что-то не сложилось. Вот, допустим, Женя Медведева или Лиза Туктамышева — видимо, они не могут жить без этого, это их судьба. А у Загитовой другая судьба», — приводит слова Тарасовой РБК.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее Тарасова выразила уверенность, что Загитова уже не возобновит карьеру.

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