Тарасова: Медведева и Туктамышева, видимо, не могут жить без фигурного катания, а у Загитовой другая судьба

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Я, конечно, понимаю её поступок. Она ребёнок, она не научилась врать. Она объяснила, почему прервала карьеру. Она ведь чемпионка мира, она олимпийская чемпионка — ей этого вполне достаточно, это очень тяжёлый труд. Другим людям этого недостаточно. У кого-то что-то не сложилось. Вот, допустим, Женя Медведева или Лиза Туктамышева — видимо, они не могут жить без этого, это их судьба. А у Загитовой другая судьба», — приводит слова Тарасовой РБК.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее Тарасова выразила уверенность, что Загитова уже не возобновит карьеру.