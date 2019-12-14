Юрлова-Перхт: обидно, что не хватило сил

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала завоевание командой серебряных наград в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Юрлова-Перхт: обидно, что не хватило сил
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Когда я уходила на последний круг, тренеры кричали, что преимущество составляет 12 секунд. Я думала, что это довольно весомо, и нисколько не думала, что Марта Олсбу-Ройселанн так быстро меня догонит», — приводит слова Юрловой-Перхт ТАСС.

Она отметила, что, конечно же, испытывает обиду из-за упущенной победы.

«Обидно, что не хватило сил бороться, ведь сегодня первое место было совсем рядом. Если бы я сегодня обошлась без двух дополнительных патронов, что дало бы преимущество ещё 10 секунд, то, возможно, Марта меня бы уже не догнала», — добавила биатлонистка.

Юрлова-Перхт, бежавшая последний этап, ушла на заключительный круг лидером гонки, но не сумела удержать норвежку Марту Олсбу-Ройселанн, которая опередила её на последнем километре дистанции.

Ранее Анатолий Хованцев заявил, что российские биатлонистки могли побороться за золото в эстафете.

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