Хованцев считает, что российские биатлонистки могли побороться за золото в эстафете

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал завоевание женской командой серебряных наград в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Хованцев считает, что российские биатлонистки могли побороться за золото в эстафете
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«За золото можно было бороться. Катя, как мне кажется, очень быстро начала и на первых двух кругах даже выиграла по скорости у соперницы, но на последний сил не хватило. В целом результат хороший: Куклина сегодня на финише даже начала догонять Доротею Вирер, Резцова отлично провела гонку», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Он отметил, что россиянки в итоге заняли заслуженное второе место в гонке.

«На сегодня этот состав является оптимальным, но у нас ещё есть резерв на Кубке IBU», — добавил специалист.

Российская команда в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла второе место, отстав от победивших представительниц Норвегии на 8,2 секунды.

Ранее сообщалось, что Резцова не сдержала слёз после завоевания серебра эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене.

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