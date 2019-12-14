Хованцев считает, что российские биатлонистки могли побороться за золото в эстафете
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- РИА Новости
«За золото можно было бороться. Катя, как мне кажется, очень быстро начала и на первых двух кругах даже выиграла по скорости у соперницы, но на последний сил не хватило. В целом результат хороший: Куклина сегодня на финише даже начала догонять Доротею Вирер, Резцова отлично провела гонку», — приводит слова Хованцева ТАСС.
Он отметил, что россиянки в итоге заняли заслуженное второе место в гонке.
«На сегодня этот состав является оптимальным, но у нас ещё есть резерв на Кубке IBU», — добавил специалист.
Российская команда в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла второе место, отстав от победивших представительниц Норвегии на 8,2 секунды.
Ранее сообщалось, что Резцова не сдержала слёз после завоевания серебра эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене.