Траньков о решении Загитовой: вернуться на лёд удалось только Плющенко

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой о приостановлении карьеры.

«Думаю, моё мнение прозвучит жёстко, но у нас в фигурном катании это уже какая-то мода — брать паузу. Не вижу смысла в таких заявлениях. Когда мы с Таней Волосожар уходили, мы не собирали пресс-конференций, не давали сложновыполнимых обещаний. На моей памяти вернулся только Женя Плющенко, дважды и триумфально, но не каждый из нас Плющенко», — цитирует Транькова ТАСС.

Он отметил, что некоторые фигуристки, например Аделина Сотникова или Елена Радионова, до сих пор говорят о своём возвращении, но он не видит в этом смысла.

«Если вернётся Алина, станет Женей Плющенко в юбке — будет круто. Буду с ней только на «вы» говорить», — добавил Траньков.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что у Загитовой нет мотивации, чтобы соответствовать 15-летним фигуристкам.