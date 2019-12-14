Жулин: у Загитовой нет мотивации, чтобы соответствовать 15-летним фигуристкам

Короткая ссылка
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка приняла верное решение о приостановлении карьеры, а также заявил, что не видит смысла в её возвращении на лёд.
Жулин: у Загитовой нет мотивации, чтобы соответствовать 15-летним фигуристкам
  • © AFLO
  • globallookpress.com

«Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл всё на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним. Поэтому абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья», — цитирует Жулина ТАСС.

По его мнению, спорт омолодился и с этим ничего нельзя поделать. Он также назвал утопической идею о повышении возрастного ценза, притом что он сам выступал за это.

«Это действительно красотища, но даже я признал — безумно интересно смотреть на пять четверных Александры Трусовой, на Алёну Косторную. Косторная, на мой взгляд, на сегодняшний день воплощение всего — молодость, прыжки, потрясающее катание, Валиева такая же подрастает», — добавил Жулин.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее в ФФККР отреагировали на решение Загитовой приостановить карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить