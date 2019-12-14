Войнова завоевала бронзу на этапе КМ по велотреку в Брисбене

Россиянка Анастасия Войнова заняла третье место в спринте на пятом этапе Кубка мира по велотреку в австралийском Брисбене.

© Владимир Астапкович

РИА Новости

В заезде за бронзу российская гонщица опередила колумбийку Марту Байону Пинеду. Победу одержала Ли Вай Це из Гонконга, а второй стала австралийка Стефани Мортон. Ранее сообщалось, что велогонщицу Дарью Шмелёву выписали из больницы после тяжёлой травмы.