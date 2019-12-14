Войнова завоевала бронзу на этапе КМ по велотреку в Брисбене

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Россиянка Анастасия Войнова заняла третье место в спринте на пятом этапе Кубка мира по велотреку в австралийском Брисбене.
Войнова завоевала бронзу на этапе КМ по велотреку в Брисбене
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

В заезде за бронзу российская гонщица опередила колумбийку Марту Байону Пинеду. 

Победу одержала Ли Вай Це из Гонконга, а второй стала австралийка Стефани Мортон.

Ранее сообщалось, что велогонщицу Дарью Шмелёву выписали из больницы после тяжёлой травмы.

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