Войнова завоевала бронзу на этапе КМ по велотреку в Брисбене
Россиянка Анастасия Войнова заняла третье место в спринте на пятом этапе Кубка мира по велотреку в австралийском Брисбене.
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
В заезде за бронзу российская гонщица опередила колумбийку Марту Байону Пинеду.
Победу одержала Ли Вай Це из Гонконга, а второй стала австралийка Стефани Мортон.
Ранее сообщалось, что велогонщицу Дарью Шмелёву выписали из больницы после тяжёлой травмы.
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