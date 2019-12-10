Велогонщицу Шмелёву выписали из больницы после тяжёлой травмы

Главный тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец сообщил, что серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в велоспорте на треке Дарья Шмелёва выписана из больницы в Новой Зеландии.

«Дашу выписали из больницы, но пока она останется в Новой Зеландии. До понедельника как минимум. Летать ей пока нельзя. Лёгкое там всё же задето, дышать ей больно. В понедельник пройдёт ещё одно обследование, будет ясно, что и как. До чемпионата мира ещё есть время на восстановление, но будет ясно, как и что, ближе к февралю. Пока мы готовим запасных, в частности Екатерину Роговую, Наталью Антонову», — цитирует Ковпанца РИА «Новости».

На этапе Кубка мира в Новой Зеландии Шмелёва получила перелом шести рёбер в результате падения и была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) прокомментировали травму велогонщицы.