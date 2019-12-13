Ягудин о решении Загитовой: она вправе делать всё, что ей захочется

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на решение российской фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Алина вправе делать всё, что ей захочется, — закончить с фигурным катанием, продолжить заниматься или брать паузу и определяться с планами на следующий сезон», — цитирует Ягудина ТАСС.

Он подчеркнул, что Загитова выиграла в фигурном катании всё, что только возможно, и имеет право на подобные решения.

«А мы как люди, которые на протяжении последних нескольких лет смотрели на неё и сопереживали ей, если у нас есть сердце и мозги, можем только поддерживать любые её решения», — добавил Ягудин.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Загитова является олимпийской чемпионкой, а также победительницей первенств мира и Европы.

Ранее тренер Этери Тутберидзе прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру.