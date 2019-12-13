Определён победитель финала Кубка России по шахматам

В финале Кубка России по шахматам одержала победу Оксана Грицаева из Феодосии, сообщает РИА Новости Крым.

«В Ханты-Мансийске проходят финалы Кубка России по шахматам среди мужчин и среди женщин. Участие в женских турнирах, серия которых завершилась 10 декабря, принимали восемь шахматисток. Играли по олимпийской системе: четвертьфинал, полуфинал и финал. Каждый раунд состоял из двух партий. В результате мне удалось выиграть все партии белыми фигурами и сыграть вничью чёрными», — рассказала шахматистка.

Она уточнила, что этапы Кубка России проводились в течение года в разных городах страны, а в финал вышли лучшие спортсменки.

Грицаева также призналась, что в следующем году снова планирует принять участие в отборочных этапах.

Ранее сообщалось, что российский шахматист Александр Грищук примет участие в турнире претендентов.