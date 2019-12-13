Грищук примет участие в турнире претендентов

Российский шахматист Александр Грищук завоевал путёвку на турнир претендентов.

Это стало известно по итогам ответных партий первого круга четвёртого этапа Гран-при FIDE в Иерусалиме.

Благодаря тому, что Максим Вашье-Лаграв и Шахрияр Мамедьяров не сумели победить без тай-брейка, Грищук гарантировал себе участие в этом этапе цикла соревнований на первенство мира.

Турнир претендентов должен пройти в марте 2020 года в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что запланированная в России шахматная олимпиада не будет перенесена.