Грищук примет участие в турнире претендентов
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- РИА Новости
Это стало известно по итогам ответных партий первого круга четвёртого этапа Гран-при FIDE в Иерусалиме.
Благодаря тому, что Максим Вашье-Лаграв и Шахрияр Мамедьяров не сумели победить без тай-брейка, Грищук гарантировал себе участие в этом этапе цикла соревнований на первенство мира.
Турнир претендентов должен пройти в марте 2020 года в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что запланированная в России шахматная олимпиада не будет перенесена.