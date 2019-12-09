Дворкович заявил, что запланированная в России шахматная олимпиада не будет перенесена

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что шахматная олимпиада, паралимпиада и другие запланированные международные турниры не будут перенесены после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Я говорю официально: все запланированные FIDE турниры пройдут в России. С юридической, технической точек зрения нет оснований для переноса этих соревнований из России. Контракты все подписаны, спонсоры определены, уже инвестированы ресурсы в организацию и проведение», — приводит слова Дворковича ТАСС.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение исполкома WADA в отношении России.