Дворкович заявил, что запланированная в России шахматная олимпиада не будет перенесена

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что шахматная олимпиада, паралимпиада и другие запланированные международные турниры не будут перенесены после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Дворкович заявил, что запланированная в России шахматная олимпиада не будет перенесена
  • РИА Новости

«Я говорю официально: все запланированные FIDE турниры пройдут в России. С юридической, технической точек зрения нет оснований для переноса этих соревнований из России. Контракты все подписаны, спонсоры определены, уже инвестированы ресурсы в организацию и проведение», — приводит слова Дворковича ТАСС.

WADA отстранило Россию от участия в международных турнирах на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, в этот период Россия не сможет принимать международные спортивные турниры на своей территории.

Ранее хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал решение исполкома WADA в отношении России.

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