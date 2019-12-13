Зелимхан Бакаев стал лучшим бомбардиром среди российских команд в еврокубках сезона-2019/20

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев стал лучшим бомбардиром среди российских команд в еврокубках в сезоне-2019/20.
Зелимхан Бакаев стал лучшим бомбардиром среди российских команд в еврокубках сезона-2019/20
  • Зелимхан Бакаев
  • © Spartak.com

Хавбек красно-белых трижды отличился в квалификации Лиги Европы, дважды огорчив «Тун» на выезде и отправив мяч престижа в ворота португальской «Браги» в Москве.

Никому из футболистов «Зенита», «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА и «Арсенала» не удалось повторить его результат.

По два раза ворота соперников поражали Алексей Миранчук («Локомотив»), Сердар Азмун, Артём Дзюба (оба — «Зенит»), Тони ди Вильена, Магомед-Шапи Сулейманов, Ари (все — «Краснодар»).

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» оказался единственной российской футбольной командой, закончившей еврокубковую кампанию сезона-2019/20 без отрицательного баланса.

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