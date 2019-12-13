«Спартак» — единственная российская команда без отрицательного баланса в еврокубках в сезоне-2019/20

Московский «Спартак» оказался единственной российской футбольной командой, закончившей еврокубковую кампанию сезона-2019/20 без отрицательного баланса.

Красно-белые не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы, сначала дважды переиграв швейцарский «Тун», а затем дважды уступив португальской «Браге». При этом подопечные Олега Кононова забили и пропустили по шесть мячей.

Ни одной из пяти других команд не удалось добиться и этого. Ближе всех к «Спартаку» были «Зенит» (две победы, ничья и три поражения при разнице 7:9) и «Краснодар» (четыре победы, шесть поражений, 11:20).

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет всех российских футбольных клубов из европейских турниров.