«Спартак» — единственная российская команда без отрицательного баланса в еврокубках в сезоне-2019/20
- Андре Шюррле и Эсекьель Понсе
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Красно-белые не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы, сначала дважды переиграв швейцарский «Тун», а затем дважды уступив португальской «Браге». При этом подопечные Олега Кононова забили и пропустили по шесть мячей.
Ни одной из пяти других команд не удалось добиться и этого. Ближе всех к «Спартаку» были «Зенит» (две победы, ничья и три поражения при разнице 7:9) и «Краснодар» (четыре победы, шесть поражений, 11:20).
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал вылет всех российских футбольных клубов из европейских турниров.
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