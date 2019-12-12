Смородская назвала «Спартак» главным разочарованием осенней части РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала столичный «Спартак» главным разочарованием по итогам осенней части Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Можно назвать «Спартак» главным разочарованием по итогам осенней части сезона. Это даже очевидно. Слушайте, ещё чуть-чуть — и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ. Им совсем немного осталось. Тедеско? Я в него никогда не верила», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

По итогам 19 туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место, набрав 22 очка. Под руководством Тедеско красно-белые набрали восемь очков в семи матчах, проиграв два последних поединка.

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