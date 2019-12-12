Сёмин назвал справедливым последнее место «Локомотива» в группе ЛЧ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итог выступления своей команды в групповом раунде Лиги чемпионов.

«Думаю, выводы о выступлении российских клубов в еврокубках делать рано. Надо всё проанализировать. Что касается нас, то мы объективно на своём месте в таблице. Это справедливо», — заявил Сёмин после матча шестого тура группового раунда турнира с «Атлетико» (0:2).

«Локомотив» с тремя очками занял последнее место в своём квартете, где кроме москвичей и мадридцев выступали туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.