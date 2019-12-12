Непомнящий: братья Миранчук не понимают, что их ждёт за рубежом

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Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о возможном переходе полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков в европейские клубы.
Непомнящий: братья Миранчук не понимают, что их ждёт за рубежом
  • РИА Новости

«Алексей Миранчук очень достойно, как и весь «Локомотив», сыграл с «Ювентусом». При этом все разговоры о переезде куда-то инициируют не сами игроки. Это в большей степени работа, с одной стороны, агентов, а с другой — СМИ. Пресса очень верит слухам, даже не имеющим под собой никакой почвы. Поэтому думаю, что и Антон, и Алексей Миранчуки внутренне готовы играть за рубежом, но мало понимают, что может их ждать там», — заявил Непомнящий RT.

Он отметил, что для того, чтобы российский чемпионат оставался конкурентоспособен, не нужно мотивировать футболистов уезжать в Европу.

«Мне кажется, что и Баринов, и братья Миранчук, и Фёдор Чалов должны играть у нас, в России, добиться чего-то в составе своих команд и тогда уже уезжать. А пока ни клуб, ни сами футболисты ещё никак себя не зарекомендовали, очень опасно и тревожно отправляться в Европу», — добавил специалист.

Ранее Непомнящий заявил, что российский футбол прибавляет в качестве.

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