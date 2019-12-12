Непомнящий уверен, что российский футбол прибавляет в качестве

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение, что качество современного клубного футбола в России не падает, как утверждают многие, а растёт.

«Российский футбол прибавляет в качестве. Мне кажется, у нас теперь просто нет команд, которые абсолютно не соответствуют уровню Премьер-лиги, у нас идёт достаточно серьёзная борьба на всех этажах турнирной таблицы. По словам футболистов, которые приезжают в Россию из той же Бундеслиги или Примеры, наш чемпионат очень непростой», — заявил Непомнящий RT.

Он отметил, что в России больше организационных проблем, таких как длительные и частые перелёты не самые качественные стадионы и гостиницы, но с точки зрения игры всё не так плохо.

«Матчи «Зенита» показывают, что мы конкурентоспособны на фоне любых соперников. Игра с «Ювентусом» продемонстрировала, что и «Локомотив» тоже готов, более того, «Краснодар» не потерял шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы. Безусловно, есть молодой ЦСКА, который в текущем сезоне не очень успешен в еврокубках, но мы знаем причину этого. Поэтому я ни в коем случае не согласен с теми, кто говорит, что наш клубный футбол сильно сдал», — подытожил специалист.

Ранее сообщалось, что Непомнящий иронично отреагировал на слова Семака о вылете «Зенита» из ЛЧ.