Набоков стал членом тренерского штаба клуба НХЛ «Сан-Хосе»

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Бывший вратарь сборной России Евгений Набоков вошёл в тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».
Набоков стал членом тренерского штаба клуба НХЛ «Сан-Хосе»
  • Евгений Набоков, 2014 год
  • © Daniel Kubus/Getty Images/AFP

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Россиянин войдёт в тренерский штаб Боба Бугнера, который назначен исполняющим обязанности наставника команды после увольнения Питера Дебура.

Набоков выступал за «Сан-Хосе» в качестве хоккеиста с 1999 по 2009 год. С 2015 года бывший голкипер работал в клубе скаутом и тренером по развитию вратарей.

Ранее сообщалось, что Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу.

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