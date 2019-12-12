Набоков стал членом тренерского штаба клуба НХЛ «Сан-Хосе»

Бывший вратарь сборной России Евгений Набоков вошёл в тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Россиянин войдёт в тренерский штаб Боба Бугнера, который назначен исполняющим обязанности наставника команды после увольнения Питера Дебура.

Набоков выступал за «Сан-Хосе» в качестве хоккеиста с 1999 по 2009 год. С 2015 года бывший голкипер работал в клубе скаутом и тренером по развитию вратарей.

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