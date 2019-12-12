Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу
- Reuters
- © Raj Mehta-USA TODAY Sports
Эпизод произошёл в третьем периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (3:2). В попытке побороться за шайбу с соперником, Овечкин лишил равновесия арбитра, который неудачно выбрал позицию.
Ovechkin kill the ref McIsaac pic.twitter.com/Z3Ri4op2xJ— HockEye (@Hock_eye) December 12, 2019
«В НХЛ сообщили, что состояние Маказека будет оценено врачами после эпизода с Овечкиным», — отметил обозреватель Том Гулитти по ходу матча.
Ранее сообщалось, что ассист Кузнецова помог «Вашингтону» одержать победу над «Бостоном» в НХЛ.