Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу

Во время матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард хозяев Александр Овечкин столкнулся с главным судьёй матча, Джоном Майкайзеком.

Эпизод произошёл в третьем периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (3:2). В попытке побороться за шайбу с соперником, Овечкин лишил равновесия арбитра, который неудачно выбрал позицию.

Ovechkin kill the ref McIsaac pic.twitter.com/Z3Ri4op2xJ — HockEye (@Hock_eye) December 12, 2019

«В НХЛ сообщили, что состояние Маказека будет оценено врачами после эпизода с Овечкиным», — отметил обозреватель Том Гулитти по ходу матча.

Ранее сообщалось, что ассист Кузнецова помог «Вашингтону» одержать победу над «Бостоном» в НХЛ.