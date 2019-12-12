Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу

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Во время матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард хозяев Александр Овечкин столкнулся с главным судьёй матча, Джоном Майкайзеком.
Овечкин столкнулся с арбитром в матче НХЛ, судью доставили в больницу
  • Reuters
  • © Raj Mehta-USA TODAY Sports

Эпизод произошёл в третьем периоде матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (3:2). В попытке побороться за шайбу с соперником, Овечкин лишил равновесия арбитра, который неудачно выбрал позицию.

«В НХЛ сообщили, что состояние Маказека будет оценено врачами после эпизода с Овечкиным», — отметил обозреватель Том Гулитти по ходу матча.

Ранее сообщалось, что ассист Кузнецова помог «Вашингтону» одержать победу над «Бостоном» в НХЛ.

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