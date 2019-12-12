Ассист Кузнецова помог «Вашингтону» одержать победу над «Бостоном» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» победил «Бостон Брюинз».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль на счету Ти Джей Оши, ещё одну шайбу забросил Джон Карлсон. У «Бостона» результативными бросками отличились Давид Пастрняк и Шон Курали.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал одну результативную передачу. Его одноклубники Александр Овечкин и Дмитрий Орлов не сумели отметиться результативными действиями.

Ранее Панарин выразил мнение, что Овечкин может побить рекорд Гретцки.