Блаттер заявил, что готов дать показания относительно выбора страны — хозяйки ЧМ-2022

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер заявил, что готов ответить на вопросы французской прокураторы относительно голосования в 2010 году, на котором победил Катар в качестве страны — хозяйки чемпионата мира

«Если они попросят меня дать показания, то думаю, что поеду во Францию, ведь моя совесть чиста. Когда Платини заявлял, что в любом случае проголосовал бы за Катар, особенно за развитие футбола, это было ложью. Мы в Исполнительном комитете ФИФА планировали отдать чемпионат мира 2022 года США. Всё шло хорошо, пока за восемь дней до выборов не состоялся тот знаменитый ужин в Елисейском дворце. Платини позвонил мне сразу после него. Он сказал мне: «Зепп, у нас будет проблема на выборах». Президент Саркози попросил его проголосовать за Катар. Я спросил у Платини: «Он заставил тебя?» Он сказал: «Совсем нет, но когда глава государства просит вас что-то сделать, то вы делаете это», — приводит слова Блаттера AFP.

Функционер добавил, что Платини побудил нескольких коллег проголосовать за Катар.

Блаттер и экс-глава Европейской федерации футбола Платини лишились своих постов в 2015 году в связи с обвинениями в коррупции.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена подать в суд на Блаттера и Платини.