Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Гинера в адрес Егорова
- globallookpress.com
«Сегодня в комитет по этике поступило обращение руководства РФС с просьбой подвергнуть экспертной оценке последние высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера. Заседание комитета запланировано на 13 декабря в 12:00. Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение, которое будет соответствовать дисциплинарному регламенту РФС», — цитирует Андреева Sport24.
Гинер после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) подверг критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Ранее Созин выразил мнение, что высказывания Гинера являются детонатором возможной отставки Егорова.