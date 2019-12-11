Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Гинера в адрес Егорова

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Семён Андреев назвал дату рассмотрения высказываний президента ЦСКА Евгения Гинера о главе департамента судейства и инспектирования Александре Егорове.

«Сегодня в комитет по этике поступило обращение руководства РФС с просьбой подвергнуть экспертной оценке последние высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера. Заседание комитета запланировано на 13 декабря в 12:00. Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение, которое будет соответствовать дисциплинарному регламенту РФС», — цитирует Андреева Sport24.

Гинер после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) подверг критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Ранее Созин выразил мнение, что высказывания Гинера являются детонатором возможной отставки Егорова.