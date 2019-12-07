Созин считает, что высказывания Гинера являются детонатором возможной отставки Егорова

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера о судействе выездного матча его команды с «Краснодаром» (1:1).

«Такой беспрецедентный тон от Гинера можно услышать крайне редко, тем более в СМИ. Он очень критиковал Егорова на исполкоме и был там одним из самых активных. После этого была тишина, в открытое пространство он не выходил. Сейчас высказался грубо и резко. Только для того, чтобы привлечь к ситуации с Егоровым окончательное внимание. Гинер не будет случайно говорить в таком тоне. Его могут наказать, возможно, будет штраф. Но для него важно, чтобы его услышали, сейчас это будет. Гинер — детонатор возможной скорой отставки Егорова. Теперь нужно ждать, просто так Гинер подобными словами не бросается», — цитирует Созина «Чемпионат».

Александр Егоров является главой комиссии судейства и инспектирования РФС.

Ранее сообщалось, что Гинер жёстко раскритиковал судейство матча «Краснодар» — ЦСКА.