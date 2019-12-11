Колобков высказался об отказе российских боксёров ехать на ОИ под нейтральным флагом

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал заявление российских боксёров, которые отказались ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Рано делать какие-либо заявления, потому что решение в силу не вступило. Мы пообщаемся с федерацией бокса, ребята — патриоты, но им ещё нужно отобраться, у них впереди ещё ряд отборочных соревнований», — цитирует министра РИА Новости.

Он также отметил, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) противоречит всем возможным принципам.

«Есть основания для оспаривания этого решения», — добавил Колобков.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее Колобков предложил Марии Ласицкене принять участие в формировании органов ВФЛА.