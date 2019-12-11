Подвергшийся нападению хоккеист «Амура» выбыл до конца сезона

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Капитан хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максим Кондратьев, который подвергся нападению, выбыл до конца сезона.
Подвергшийся нападению хоккеист «Амура» выбыл до конца сезона
  • © официальный сайт ХК «Амур»

Об этом рассказал врач клуба Евгений Харченко.

«Сейчас в состоянии Максима наметилась определённая положительная динамика. Он в сознании, контактный, немного разговаривает», — цитирует врача РИА Новости.

При это он отметил, что спортсмен до сих пор находится в тяжёлом состоянии. 

«Что касается сроков восстановления, то совершенно точно он выбыл до конца сезона. К физическим нагрузкам, по оценкам специалистов, он сможет вернуться не ранее чем через шесть месяцев», — добавил Харченко.

Кондратьев пострадал в ходе инцидента, который произошёл 1 декабря в Хабаровске на парковке около одного из местных кафе.

Спортсмен защищал свою жену и получил удар по голове на парковке, после чего его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура».

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