Подвергшийся нападению хоккеист «Амура» выбыл до конца сезона

Капитан хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максим Кондратьев, который подвергся нападению, выбыл до конца сезона.

Об этом рассказал врач клуба Евгений Харченко.

«Сейчас в состоянии Максима наметилась определённая положительная динамика. Он в сознании, контактный, немного разговаривает», — цитирует врача РИА Новости.

При это он отметил, что спортсмен до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

«Что касается сроков восстановления, то совершенно точно он выбыл до конца сезона. К физическим нагрузкам, по оценкам специалистов, он сможет вернуться не ранее чем через шесть месяцев», — добавил Харченко.

Кондратьев пострадал в ходе инцидента, который произошёл 1 декабря в Хабаровске на парковке около одного из местных кафе.

Спортсмен защищал свою жену и получил удар по голове на парковке, после чего его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура».