Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на защитника и капитана хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максима Кондратьева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по Хабаровску, инцидент произошёл 1 декабря на парковке около одного из местных кафе.

Спортсмен защищал свою жену и получил удар по голове на парковке, после чего его госпитализировали. На данный момент он находится в больнице с черепно-мозговой травмой, в сознании, в состоянии средней степени тяжести. Супруга хоккеиста не пострадала.

Полиция установила личность нападавшего, им оказался мужчина 36 лет. Отмечается, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что Кондратьев попал в больницу после нападения на парковке.