Хоккеист «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения на парковке
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Как сообщает пресс-служба клуба, нападение на 36-летнего хоккеиста произошло у парковки одного из городских кафе. Защищая свою супругу, которая в результате не пострадала, Кондратьев получил тяжёлый удар в область головы и был госпитализирован. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.
Отмечается, что злоумышленник, напавший на капитана «Амура», был задержан.
В нынешнем сезоне Кондартьев провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и записал в свой актив два (0 + 2) очка.
Ранее сообщалось, что бывшая жена хоккеиста Зайцева извинилась перед детьми за историю с похищением.