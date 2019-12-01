Хоккеист «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения на парковке

Защитник и капитан хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максим Кондратьев был гопитализирован после нападения злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба клуба, нападение на 36-летнего хоккеиста произошло у парковки одного из городских кафе. Защищая свою супругу, которая в результате не пострадала, Кондратьев получил тяжёлый удар в область головы и был госпитализирован. Его состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

Отмечается, что злоумышленник, напавший на капитана «Амура», был задержан.

В нынешнем сезоне Кондартьев провел 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и записал в свой актив два (0 + 2) очка.

Ранее сообщалось, что бывшая жена хоккеиста Зайцева извинилась перед детьми за историю с похищением.