Экс-жена хоккеиста Зайцева извинилась перед детьми за историю с похищением

Бывшая жена российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита опубликовала в своём Instagram пост с извинениями перед детьми.

«Не могу, сердце разрывается от обиды, от боли, от того, что всё так. Простите нас, взрослых, малыши», — написала Маргарита.

По информации СМИ, экс-супруга хоккеиста подала в полицию заявление, обвинив родственников спортсмена в похищении их детей. По её показаниям, неизвестные совершили нападение на няню дочерей, порезали ей ухо и забрали детей.

Экс-супруга Зайцева обратилась за помощью к адвокатам и высказала мнение, что детей удерживает отец хоккеиста.

Ранее отец хоккеиста Зайцева опроверг информацию о похищении внучек.