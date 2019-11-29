Экс-жена хоккеиста Зайцева извинилась перед детьми за историю с похищением

Короткая ссылка
Бывшая жена российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита опубликовала в своём Instagram пост с извинениями перед детьми.
Экс-жена хоккеиста Зайцева извинилась перед детьми за историю с похищением
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Не могу, сердце разрывается от обиды, от боли, от того, что всё так. Простите нас, взрослых, малыши», — написала Маргарита.

По информации СМИ, экс-супруга хоккеиста подала в полицию заявление, обвинив родственников спортсмена в похищении их детей. По её показаниям, неизвестные совершили нападение на няню дочерей, порезали ей ухо и забрали детей. 

Экс-супруга Зайцева обратилась за помощью к адвокатам и высказала мнение, что детей удерживает отец хоккеиста.

Ранее отец хоккеиста Зайцева опроверг информацию о похищении внучек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить