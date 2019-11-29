Экс-жена хоккеиста Зайцева извинилась перед детьми за историю с похищением
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- РИА Новости
«Не могу, сердце разрывается от обиды, от боли, от того, что всё так. Простите нас, взрослых, малыши», — написала Маргарита.
По информации СМИ, экс-супруга хоккеиста подала в полицию заявление, обвинив родственников спортсмена в похищении их детей. По её показаниям, неизвестные совершили нападение на няню дочерей, порезали ей ухо и забрали детей.
Экс-супруга Зайцева обратилась за помощью к адвокатам и высказала мнение, что детей удерживает отец хоккеиста.
Ранее отец хоккеиста Зайцева опроверг информацию о похищении внучек.