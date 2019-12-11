СМИ: Спортсмены из США готовят акции протеста из-за решения WADA по России

Американские спортсмены намерены устроить акции протеста в случае завоевания медалей россиянами на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что американцы не собираются подниматься на один подиум с российскими спортсменами, несмотря на возможные санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и властей США.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее экс-лыжник Никита Крюков назвал унижением участие в Олимпиаде под нейтральным флагом.