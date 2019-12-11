Малкин догнал Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ
- Reuters
Форвард отметился результативным пасом в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:4).
Таким образом, Малкин набрал 1029-е очко в НХЛ и по этому показателю теперь делит четвёртое место с Алексеем Ковалёвым.
Рекордсменом является Александр Овечкин с 1244 очками. Второе место занимает Сергей Фёдоров (1179), а замыкает тройку лучших Александр Могильный (1032).
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Малкина.