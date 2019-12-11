Малкин догнал Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на четвёртое место среди россиян по количеству набранных очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин догнал Ковалёва по очкам за карьеру в НХЛ
  • Reuters

Форвард отметился результативным пасом в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:4).

Таким образом, Малкин набрал 1029-е очко в НХЛ и по этому показателю теперь делит четвёртое место с Алексеем Ковалёвым.

Рекордсменом является Александр Овечкин с 1244 очками. Второе место занимает Сергей Фёдоров (1179), а замыкает тройку лучших Александр Могильный (1032).

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Малкина.

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