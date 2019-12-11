«Питтсбург» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Малкина

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«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Малкина
  • Reuters
  • © Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 1:4. 

В составе гостей отличились Томаш Татар, Йоэль Армиа, Ши Уэбер, Брендан Галлахер. У «Пингвинз» единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель с передачи россиянина Евгения Малкина.

Для «Питтсбурга» это поражение стало первым за четыре игры. 

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Канадиенс» сыграет с «Оттавой Сенаторз». 

Ранее шайба Артёма Анисимова и две передачи Владислава Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.

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