«Питтсбург» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на результативную передачу Малкина

«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 1:4.

В составе гостей отличились Томаш Татар, Йоэль Армиа, Ши Уэбер, Брендан Галлахер. У «Пингвинз» единственную шайбу забросил Джейк Гюнцель с передачи россиянина Евгения Малкина.

Для «Питтсбурга» это поражение стало первым за четыре игры.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Канадиенс» сыграет с «Оттавой Сенаторз».

Ранее шайба Артёма Анисимова и две передачи Владислава Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.