Шайба Анисимова и две передачи Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Сенаторз» принесли шайбы Артёма Анисимова, Криса Тирни и Жана-Габриэля Пажо и Энтони Дюклера, оформившего дубль. Владислав Наместников записал в свой актив две голевые передачи. Никита Зайцев очков не набрал.

«Бостон» ответил голами Патриса Бержерона и Джейка Дебраска.

Ранее сообщалось, что шайба Ничушкина не помогла «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ.