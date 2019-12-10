Шайба Анисимова и две передачи Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

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«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Анисимова и две передачи Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Сенаторз» принесли шайбы Артёма Анисимова, Криса Тирни и Жана-Габриэля Пажо и Энтони Дюклера, оформившего дубль. Владислав Наместников записал в свой актив две голевые передачи. Никита Зайцев очков не набрал.

«Бостон» ответил голами Патриса Бержерона и Джейка Дебраска.

Ранее сообщалось, что шайба Ничушкина не помогла «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ.

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