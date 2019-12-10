Шайба Анисимова и две передачи Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Сенаторз» принесли шайбы Артёма Анисимова, Криса Тирни и Жана-Габриэля Пажо и Энтони Дюклера, оформившего дубль. Владислав Наместников записал в свой актив две голевые передачи. Никита Зайцев очков не набрал.
«Бостон» ответил голами Патриса Бержерона и Джейка Дебраска.
Ранее сообщалось, что шайба Ничушкина не помогла «Колорадо» обыграть «Калгари» в матче НХЛ.