Кривоносов считает, что многие соревнования потеряют легитимность без российских спортсменов

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов считает, что без российских спортсменов уровень международных соревнований существенно снизится.

«Думаю, что иностранные атлеты в душе поддерживают россиян. Они понимают, что нынешнее поколение не имеет отношения к прошлым нарушениям. Кроме того, есть спортивная солидарность. К этому процессу нужно привлекать и международное сообщество, потому что без России многие соревнования не будут иметь легитимности, результаты снизятся. Потому что у нас много чемпионов, которые создают конкуренцию. Эту ситуацию можно сравнить с экономическими санкциями, которые подрывают рыночные отношения», — заявил Кривоносов RT.

Решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия была отстранена от международных соревнований на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее Кривоносов заявил, что WADA за счёт России пытается укрепить свой авторитет.