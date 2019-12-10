Кривоносов считает, что многие соревнования потеряют легитимность без российских спортсменов

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Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов считает, что без российских спортсменов уровень международных соревнований существенно снизится.
Кривоносов считает, что многие соревнования потеряют легитимность без российских спортсменов
  • Reuters

«Думаю, что иностранные атлеты в душе поддерживают россиян. Они понимают, что нынешнее поколение не имеет отношения к прошлым нарушениям. Кроме того, есть спортивная солидарность. К этому процессу нужно привлекать и международное сообщество, потому что без России многие соревнования не будут иметь легитимности, результаты снизятся. Потому что у нас много чемпионов, которые создают конкуренцию. Эту ситуацию можно сравнить с экономическими санкциями, которые подрывают рыночные отношения», — заявил Кривоносов RT.

Решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) Россия была отстранена от международных соревнований на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее Кривоносов заявил, что WADA за счёт России пытается укрепить свой авторитет.

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