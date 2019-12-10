Кривоносов: WADA за счёт России пытается укрепить свой авторитет

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается поднять свой авторитет за счёт России.

«Коллективная ответственность — недемократическая процедура, какая-то дикость. Уже сменилось поколение спортсменов и чиновников, замешанных в прошлых нарушениях. Поэтому наказание должно быть индивидуальным. Да, была допущена какая-то ошибка, в работе РУСАДА и Министерства спорта присутствует несогласованность. Поэтому должно быть и внутреннее расследование. Но на всё нужно время, а пока необходимо успокоиться и разобраться. Я обратил внимание, что WADA за счёт России пытается укрепить свой авторитет. Все понимают, что это решение имеет и политическую подоплёку. Какие-то эксперты сообщили о подмене проб. Нужно понять, кто эти люди. Пока что это закрытая история, требующая прояснений. И она создаёт проблему для всего спорта», — заявил Кривоносов RT.

Решением исполкома WADA Россия была отстранена от крупных спортивных соревнований на четыре года за махинации с базой данных московской лаборатории.

Ранее Вяльбе заявила, что нужно бороться до конца за флаг и гимн России.