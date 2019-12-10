Вяльбе: нужно бороться до конца за флаг и гимн России
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- РИА Новости
«Я считаю, что надо бороться до конца. На Олимпийские игры и все крупные старты должны ехать и с флагом, и с гимном России», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Решением исполкома Всемирного антидопингового агентства Россия была отстранена на четыре года от крупных международных стартов за махинации с московской лабораторией.
Ранее Игнатьев заявил, что считает унижением для сборной России играть под нейтральным флагом на ЧМ-2022.