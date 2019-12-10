Вяльбе: нужно бороться до конца за флаг и гимн России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что страна должна бороться за то, чтобы её спортсмены могли выступать на международных стартах с национальной символикой.

«Я считаю, что надо бороться до конца. На Олимпийские игры и все крупные старты должны ехать и с флагом, и с гимном России», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Решением исполкома Всемирного антидопингового агентства Россия была отстранена на четыре года от крупных международных стартов за махинации с московской лабораторией.

Ранее Игнатьев заявил, что считает унижением для сборной России играть под нейтральным флагом на ЧМ-2022.