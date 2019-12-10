Игнатьев считает унижением для сборной России играть под нейтральным флагом на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал возможное выступление команды под нейтральным флагом на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Играть под нейтральным флагом не лучший вариант. Унизительное состояние. Однако особой трагедии в этом не вижу. Наша команда будет делать всё возможное, чтобы порадовать болельщиков. Остальное — политические игры. Было бы логичнее, если бы наши парни испытывали гордость за нашу страну. Но у болельщиков они всё равно будут ассоциироваться с Россией. Для меня нет особой трагедии. Важно, чтобы сборная играла успешно. На остальное мы повлиять не можем. Если бы нас совсем отлучили от чемпионата мира — это была бы трагедия. А так все ребята знают, какую страну они представляют. Они не должны убиваться по этому поводу. Это не так сильно отражается на психологии, никто не впадёт в уныние, если придётся играть под нейтральным флагом», — цитирует Игнатьева Еuro-football.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта сборная России в случае успешной квалификации на чемпионат мира — 2022, скорее всего, будет выступать под нейтральным флагом.

Ранее комиссия спортсменов МОК отреагировала на решение WADA по России.