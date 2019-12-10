Комиссия спортсменов МОК отреагировала на решение WADA по России
- Reuters
«Мы решительно осуждаем действия российских властей по сокрытию допингового скандала и приветствуем единодушное решение исполнительного комитета WADA одобрить рекомендации Комитета по соответствию в отношении тех, кто вовлечён в этот скандал, включая чиновников правительства, спортсменов и членов их команд. Мы считаем, что права чистых спортсменов, которые не были вовлечены, должны быть защищены. У них должна быть возможность продолжить свою спортивную карьеру, но проходя строгие проверки на допинг», — гласит заявление комиссии.
Решением WADA Россия была отстранена от крупных международных соревнований сроком на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что обсуждают после вынесения вердикта WADA.