Комиссия спортсменов МОК отреагировала на решение WADA по России

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Комиссия спортсменов международного олимпийского комитета (МОК) поддержала решение Международного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
Комиссия спортсменов МОК отреагировала на решение WADA по России
  • Reuters

«Мы решительно осуждаем действия российских властей по сокрытию допингового скандала и приветствуем единодушное решение исполнительного комитета WADA одобрить рекомендации Комитета по соответствию в отношении тех, кто вовлечён в этот скандал, включая чиновников правительства, спортсменов и членов их команд. Мы считаем, что права чистых спортсменов, которые не были вовлечены, должны быть защищены. У них должна быть возможность продолжить свою спортивную карьеру, но проходя строгие проверки на допинг», — гласит заявление комиссии.

Решением WADA Россия была отстранена от крупных международных соревнований сроком на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Ранее сообщалось, что обсуждают после вынесения вердикта WADA.

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