ITF: российские теннисисты будут проходить допинг-тестирование за рубежом
- © Руслан Кривобок
- РИА Новости
По словам представителя пресс-службы ITF, которые передаёт ТАСС, все игроки, участвующие в турнирах Большого шлема, ITF, WTA и ATP, попадают под действие одобренной WADA теннисной антидопинговой программы (TADP), которая включает в себя биологические паспорта, тестирование во время соревнований и во внесоревновательный период.
«Российские игроки будут проходить тестирование в рамках TADP за пределами России», — добавили в ITF.
9 декабря исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, но позволил ему тестировать российских спортсменов. Помимо того, Россия была отстранена от международных соревнований на четыре года, а также было запрещено проводить в стране международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Ранее сообщалось, что ITF не получала от WADA информацию по российским теннисистам.