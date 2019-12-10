ITF: российские теннисисты будут проходить допинг-тестирование за рубежом

Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что российские теннисисты будут проходить тестирование на допинг за пределами России.

По словам представителя пресс-службы ITF, которые передаёт ТАСС, все игроки, участвующие в турнирах Большого шлема, ITF, WTA и ATP, попадают под действие одобренной WADA теннисной антидопинговой программы (TADP), которая включает в себя биологические паспорта, тестирование во время соревнований и во внесоревновательный период.

«Российские игроки будут проходить тестирование в рамках TADP за пределами России», — добавили в ITF.

9 декабря исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, но позволил ему тестировать российских спортсменов. Помимо того, Россия была отстранена от международных соревнований на четыре года, а также было запрещено проводить в стране международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее сообщалось, что ITF не получала от WADA информацию по российским теннисистам.