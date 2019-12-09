РУСАДА будет и дальше проверять российских спортсменов на допинг

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит тестировать отечественных спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия.
РУСАДА будет и дальше проверять российских спортсменов на допинг
  • РИА Новости

Соответствующее решение приняли во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«РУСАДА продолжит тестировать российских спортсменов в России. Законность такой ситуации заключается в том, что мы имеем дело с нашим единомышленником в России. Мы хотим, чтобы РУСАДА продолжало работать так же хорошо, как сейчас», — заявил глава WADA Крейг Риди на пресс-конференции.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта.

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