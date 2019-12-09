РУСАДА будет и дальше проверять российских спортсменов на допинг
- РИА Новости
Соответствующее решение приняли во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
«РУСАДА продолжит тестировать российских спортсменов в России. Законность такой ситуации заключается в том, что мы имеем дело с нашим единомышленником в России. Мы хотим, чтобы РУСАДА продолжало работать так же хорошо, как сейчас», — заявил глава WADA Крейг Риди на пресс-конференции.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта.