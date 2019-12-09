РУСАДА будет и дальше проверять российских спортсменов на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжит тестировать отечественных спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия.

Соответствующее решение приняли во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«РУСАДА продолжит тестировать российских спортсменов в России. Законность такой ситуации заключается в том, что мы имеем дело с нашим единомышленником в России. Мы хотим, чтобы РУСАДА продолжало работать так же хорошо, как сейчас», — заявил глава WADA Крейг Риди на пресс-конференции.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта.