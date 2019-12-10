Экс-глава ВФЛА Шляхтин намерен обжаловать своё отстранение

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Бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что намерен подать апелляцию на решение World Athletics о его отстранении.
Экс-глава ВФЛА Шляхтин намерен обжаловать своё отстранение
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Намерение подать апелляцию есть. Сейчас я веду переговоры с юристами, решение ещё не принято. На решение по подаче апелляции у меня есть 21 день, срок отсчитывается с 21 ноября», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

22 ноября стало известно, что Дмитрий Шляхтин был временно отстранён от должности президента ВФЛА в связи с расследованием допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко и на следующий день подал заявление об отставке.

World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Лысенко.

Ранее Мария Ласицкене выступила с открытым письмом к Министерству спорта России и Олимпийскому комитету России относительно ситуации в российском спорте, в частности в лёгкой атлетике.

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