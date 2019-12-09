Ганус заявил, что ждёт от Путина решительных действий

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что ожидает решительных действий от главы государства Владимира Путина в связи с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который отстранил Россию от крупных международных соревнований сроком на четыре года.
Ганус заявил, что ждёт от Путина решительных действий
  • РИА Новости

«У нашей страны есть свои традиции. Есть национальный лидер, на которого смотрят чиновники. У нас есть президент страны, и мы ждём от него решительных действий. Я не знаю, что ещё должно произойти, какая трагедия. Надо провести детальное расследование, найти эту базу. Ещё ничего не завершено. Данные никогда не хранятся на компьютерах 2003 года, а, как правило, находятся не на одной группе зеркальных серверов. Надо провести расследование, найти базы и передать их WADA», — заявил Ганус.

Ранее глава РУСАДА заявил, что в руководстве спортом нужны новые люди.

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