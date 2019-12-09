Кутепов об акциях фанатов: хороший момент, когда болельщики разных клубов объединяются

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказал мнение об акции болельщиков, ушедших с трибун во время матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я считаю, что это хороший, положительный момент, когда болельщики разных клубов объединяются. Сплотились над общей проблемой, так сказать. Это реально здорово. Это их идея, они её реализовали и воплотили. Молодцы», — приводит слова Кутепова Sport24.

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призвало болельщиков команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед встречей 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

Тогда были задержаны порядка 100 болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на 1,5 года.

Ранее сообщалось, что болельщики в знак протеста покинули трибуны во время матча РПЛ «Спартак» — «Ростов».