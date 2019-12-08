Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» досрочно покинули трибуны в матче 19-го тура РПЛ

Фанаты самарских «Крыльев Советов» и екатеринбургского «Урала» в знак протеста досрочно покинули трибуны стадиона «Самара Арена» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Активные болельщики команд покинули трибуны в конце первого тайма.

Напомним, что объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

Тогда были задержаны порядка 100 болельщиков «Спартака». Один из лидеров фан-движения команды Валерий Бевз получил денежный штраф и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на полтора года.

Акцию уже поддержали болельщики «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Арсенала», «Краснодара», ЦСКА и «Уфы».

Ранее министр спорта Павел Колобков выразил мнение, что от протестов футбольных фанатов страдают их любимые клубы.