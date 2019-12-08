Глейхенгауз поздравил российских фигуристок с завоеванием медалей финала Гран-при

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, поздравил российских фигуристок Алёну Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову с завоеванием медалей финала серии Гран-при в Турине.
Глейхенгауз поздравил российских фигуристок с завоеванием медалей финала Гран-при
  • РИА Новости

«Невероятная борьба, буря эмоций! Честно скажу, полностью отдали себя на этом турнире! Как спортсмены, так и тренеры! Поздравляю Алёну Косторную, Анну Щербакову, Сашу Трусову!» — написал хореограф в своём Instagram.

Он также поблагодарил олимпийскую чемпионку Алину Загитову за её борьбу в финале.

«Миллионы людей любят тебя! Спасибо всем нашим болельщикам», — добавил Глейхенгауз.

Победу в финале Гран-при с мировым рекордом по сумме баллов одержала Алёна Косторная. Второе место заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.

Ранее Косторная рассказала об отношении к аббревиатуре ТЩК, которой называют её, Трусову и Щербакову.

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