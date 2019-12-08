Косторная рассказала об отношении к аббревиатуре «ТЩК», которой называют её, Трусову и Щербакову

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Российская фигуристка Алёна Косторная акцентировала внимание на то, что она и другие спортсменки из группы Этери Тутберидзе являются отдельными личностями заявила

«Мне без разницы, как о нас говорят. Но вообще-то мы личности отдельные», — заявила Косторная.

Александру Трусову, Анну Щербакову и Алёну Косторную болельщики называют «ТЩК». Все три спортсменки тренируются под руководством Этери Тутбридзе. В финале Гран-при-2019 эти три спортсменки заняли весь пьедестал почёта. Победу с мировым рекордом по сумме баллом за два проката одержала Алёна Косторная.

Ранее Авербух назвал финал Гран-при предварительным чемпионатом России.

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