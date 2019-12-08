Авербух назвал финал Гран-при предварительным чемпионатом России

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Известный фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал результат финала Гран-при для российских спортсменов.

«Думаю, для наших фигуристов это был своего рода предварительный чемпионат России, и определённый расклад произошёл уже здесь, в финале Гран-при. До чемпионата страны в Красноярске у спортсменов есть немного времени прийти в себя. Что касается женского одиночного катания, то я уверен, что тройка лидеров подойдет к старту во всеоружии, так как это очень важный турнир, где мы ждём выступлений Жени Медведевой, Алины Загитовой, Лизы Туктамышевой и других девушек. Однако результат Турина даёт этой тройке определённый гандикап и заряд уверенности перед национальным чемпионатом», — цитирует Авербуха ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 26-29 декабря в Красноярске.

Ранее Авербух прокомментировал выступление Загитовой в финале Гран-при.

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