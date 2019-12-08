Авербух — о выступлении Загитовой в финале Гран-при: спорт временами жесток

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Известный фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление олимпийской чемпионки Алины Загитовой в финале Гран-при.
Авербух — о выступлении Загитовой в финале Гран-при: спорт временами жесток
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Это спорт, и спорт временами жесток, но её результаты никак не смогут повлиять на болельщиков. Алину любят не за результаты, её любят за ее волшебные выступления, за ту олимпийскую победу в Пхёнчхане. За то, что она делала и продолжает делать в спорте», — заявил Авербух.

Загитова заняла последнее место в финале Гран-при. В прошлом году 17-летняя россиянка стала победительницей соревнований.

Ранее сообщалось, что Загитова не стала общаться с прессой после проката в финале Гран-при.

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