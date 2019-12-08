Бутырская: Туктамышева с Мишиным тоже работают, а не в носу ковыряют

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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская выразила уверенность, что Елизавета Туктамышева навяжет борьбу своим юным соотечественницам на чемпионате России в Красноярске.
Бутырская: Туктамышева с Мишиным тоже работают, а не в носу ковыряют
  • РИА Новости

«Абсолютно, с этим никто не поспорит. Замечательно, что сложилась такая высокая конкуренция, это большой стимул для спортсменок. Надеюсь, что на стартующем через две недели чемпионате России ещё и Туктамышева покажет свой четверной тулуп, который она делает изумительно. Они с тренером Алексеем Мишиным тоже работают, а не в носу ковыряют. Думаю, Лиза включится в борьбу», — отметила Бутырская в интервью RT.

Ранее прославленная спортсменка объяснила, у кого из российских фигуристок наибольший потенциал для роста.

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