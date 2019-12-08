Бутырская объяснила, у кого из российских фигуристок наибольший потенциал для роста

Первая в истории российская чемпионка мира Мария Бутырская рассказала, кто из отечественных фигуристок обладает наибольшим потенциалом.

«Нет, тут уже трудно сказать. Если взять ту же Трусову и прибавить к её пяти четверным эмоциональность и артистизм, то тоже может получиться заоблачная оценка. Все же понимают, что эти элементы стоят очень дорого, а Саша не боится экспериментировать», — заявила Бутырская в интервью RT.

Так, она отметила смелость Трусовой, которая исполнила аксель в 3,5 оборота в ходе короткой программы, несмотря на тот факт, что он не был до конца готов.

«Да и Щербакова тоже подтягивается. Она пока не выглядит достаточно зрелой, но на неё очень приятно смотреть», — заключила Бутырская.

Ранее она назвала Трусову вундеркиндом, который творит историю.